В пятницу в Челябинской области прогнозируют снег

Столбики термометров утром опустятся до -15 градусов.

Сегодня, 27 ноября, в Челябинской области ожидается небольшой снег и похолодание до −20 градусов. Подробнее о погоде в пятницу рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается −10, −15 градусов, при прояснении — до −20 градусов. Днём воздух прогреется до −4, −9 градусов. Облачно с прояснением, небольшой снег, местами умеренный. На дорогах гололедица. Ветер восточной четверти от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается −11, −13 градусов, днём столбики термометров поднимутся до −5, −7 градусов. Облачно с прояснением, снег. Ветер юго-восточный, восточный от 2 до 7 метров в секунду.

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