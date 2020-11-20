В пятницу в Челябинской области потеплеет до +1 градуса

Осадков синоптики не прогнозируют.

В пятницу в Челябинской области столбики термометров поднимутся до плюсовой отметки. Однако южноуральцев вновь ожидает порывистый ветер. Подробнее рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается до −7, −12 градусов, в горах и низинах возможно похолодание до −17 градусов. Днём потеплеет до +1, −4 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске утром столбики термометров опустятся до −9, −11 градусов. Днём синоптики прогнозируют 0, −2 градуса. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

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