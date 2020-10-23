В пятницу в Челябинской области похолодает до -13 градусов

Осадков синоптики не прогнозируют.

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Сегодня, 23 октября, температура воздуха в Челябинской области опустится до −13 градусов. Также синоптики прогнозируют сильный ветер. Подробнее о погоде в пятницу рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Ночью в Челябинской области ожидается до −9 градусов, в низинах и горах синоптики прогнозируют до −13 градусов. Ближе к утру потеплеет до −4 градусов. Переменная облачность, местами небольшой снег. Днём синоптики прогнозируют от −2 до +3 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске ночью ожидается до −7 градусов, утром станет чуть теплее. Переменная облачность, небольшой снег. Днём синоптики прогнозируют до +2 градусов. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный от 4 до 10 метров в секунду.

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