В пяти городах Челябинской области объявлен режим НМУ

Из-за безветренной погоды в воздухе могут накапливаться загрязняющие вещества

В Златоусте, Карабаше, Коркино, Сатке и Челябинске 18 и 19 июля объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени, сообщило Минэкологии региона со ссылкой на Челябинский гидрометеоцентр.

В Челябинске, Коркино и Карабаше НМУ ожидаются с 18:00 18 июля до 19:00 19 июля.

В Златоусте и Сатке режим «черного неба» продлится с 18:00 18 июля до 11:00 19 июля.

При неблагоприятных метеоусловиях загрязняющие вещества накапливаются в воздухе, особенно в приземном слое. При НМУ первой степени промышленные предприятия обязаны снижать выбросы на 15—20% от установленных нормативов. Проследить за соблюдением правил должны надзорные органы.