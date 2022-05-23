В пятерку лучших в стране вошли пожарные из Челябинской области

На международных соревнованиях один из членов нашей команды занял второе место в личном зачете

Представители Челябинской области вошли в пятерку лучших команд международных соревнований «Сильнейший пожарный». Состязания прошли накануне в Санкт-Петербурге, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Соревнования проходят в четвертый раз. В этом году побороться за звание сильнейших пожарных приехали 115 участников со всей России и коллеги из Республики Беларусь. В состязаниях приняли участие семь девушек, среди которых два радиотелефониста из Челябинска.

Команды проходили пять этапов. Нужно было забраться с рукавной линией на четвертый этаж специальной башни и поднять с ее вершины рукавную скатку весом 19 кг. Далее кувалдой переместить 73-килограммовую железную балку, после чего пробежать с заполненным водой пожарным рукавом и сбить мишень струей. В конце дистанции спасатели переносили условного пострадавшего — манекен весом около 70 кг.

«Команда Главного управления МЧС России по Челябинской области успешно справилась с испытаниями и вошла в пятерку лучших, уступив всего несколько секунд командам-лидерам. В результате напряженной борьбы второе место в индивидуальном зачете среди мужчин свыше 40 лет занял Максим Созинов — помощник начальника караула 5 ПСЧ 3 ПСО», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Спортсменов поздравили с победой и пожелали успехов.