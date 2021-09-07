В пунктах приема металлолома Челябинска полицейские обнаружили 53 украденных люка

По данным фактам будут возбуждены уголовные дела

В Челябинске полицейские обнаружили украденные с улиц города люки в различных пунктах приема металлолома. Всего найдено 53 крышки, сообщили во вторник, 7 сентября, в мэрии.

«Данные находки лягут в основу уголовных дел», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, в понедельник, 6 сентября, на еженедельном аппаратном совещании обсуждали проблему участившихся краж люков. Было принято решение провести мероприятия совместно с сотрудниками УМВД города.

Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что с начала 2021 года в Челябинске украли более четырех тысяч люков.

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