В Челябинске полицейские обнаружили украденные с улиц города люки в различных пунктах приема металлолома. Всего найдено 53 крышки, сообщили во вторник, 7 сентября, в мэрии.
«Данные находки лягут в основу уголовных дел», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
Напомним, в понедельник, 6 сентября, на еженедельном аппаратном совещании обсуждали проблему участившихся краж люков. Было принято решение провести мероприятия совместно с сотрудниками УМВД города.
Ранее ИА «Первое областное» сообщало, что с начала 2021 года в Челябинске украли более четырех тысяч люков.
Недавно в открытый колодец, наполненный водой, упал школьник.