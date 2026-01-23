В промзоне Миасса охотинспекторы спасли молодую косулю от трех собак

Животное забрело в город, его атаковали псы

В Миассе спасли молодую косулю, которая оказалась на территории промышленной зоны. Информацию о животном в министерство экологии Челябинской области передали местные жители.

Горожане заметили испуганное животное на промплощадке. Косуля не могла уйти из-за находившихся рядом собак. Очевидцы сразу позвонили специалистам.

На место выехали государственные инспекторы охотничьего надзора. Они обнаружили трех собак, а в снежном сугробе за оборудованием — саму косулю. Осмотр показал, что у нее не было травм или следов укусов.

Инспекторы аккуратно отловили животное, вывезли за город и выпустили в лес. После выпуска косуля сразу же скрылась среди деревьев.

Министерство экологии напоминает: главное правило при встрече с диким зверем в городе — не приближаться и оставаться на безопасном расстоянии. Если животное ранено или ведет себя агрессивно, нужно немедленно звонить в полицию, МЧС или напрямую в охотнадзор.

Сообщить о подобной ситуации можно по телефону горячей линии: +7‑919‑335‑91‑59. Обращение также можно оставить через портал госуслуг или на официальном сайте министерства экологии области.