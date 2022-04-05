В прокуратуре Калининского района Челябинска представили нового начальника

Советник юстиций Татьяна Полежаева служит в ведомстве более 17 лет

Прокурором Калининского района Челябинска назначили советника юстиций Татьяну Полежаеву, которая раньше была первым заместителем прокурора города. Сегодня Карен Габриелян, региональный прокурор, представил коллективу нового начальника. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Татьяна Полежаева служит в органах прокуратуры больше 17 лет, имеет знак отличия «За верность закону» III степени.

Ранее исполняющим обязанности прокурора Калининского района был младший советник юстиции Андрей Ветриченко.