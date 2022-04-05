Прокурором Калининского района Челябинска назначили советника юстиций Татьяну Полежаеву, которая раньше была первым заместителем прокурора города. Сегодня Карен Габриелян, региональный прокурор, представил коллективу нового начальника. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Татьяна Полежаева служит в органах прокуратуры больше 17 лет, имеет знак отличия «За верность закону» III степени.
Ранее исполняющим обязанности прокурора Калининского района был младший советник юстиции Андрей Ветриченко.