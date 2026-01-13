В программе «Герои Южного Урала» ветераны СВО получают реальный управленческий опыт

В Челябинской области реализуется региональная программа «Герои Южного Урала». Ветераны СВО, вернувшиеся с передовой, проходят обучение, в ходе которого узнают, что такое государственная и муниципальная служба.

«Программа собрана таким образом, чтобы она позволяла участникам специальной военной операции, которые до этого не имели опыта государственной и муниципальной службы, погрузиться в эту атмосферу. Понять какие-то азы, ограничения, запреты, те возможности, ту идею, по большому счету, служения, которой пропитано государственное и муниципальное управление. Понять и прочувствовать это. Ребята уже смотрят по другому, более трезво. И тем, кто себя по-настоящему видит и хочет в дальнейшем реализовать на государственной и муниципальной службе, тем мы, конечно, будем максимально помогать», — рассказал заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт.

Программа рассчитана на год. За это время бойцы проходят все этапы социализации и могут не просто вернуться к мирной жизни, но и реализовать свои навыки и новые знания на управленческих должностях.