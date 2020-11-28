В приюте Карена Даллакяна родился ослёнок

Ветеринар поделился эмоциями со своими подписчиками в социальной сети «Инстаграм».

Сегодня, 28 ноября, в приюте челябинского ветеринара Карена Даллакяна «Спаси меня» произошло пополнение. Ослица Эшли родила мальчика. Радостным событием ветеринар поделился со своими подписчиками в социальной сети «Инстаграм».

«У нас родился маленький ослёнок. Нашу „коллекцию“ животных пополнила Эшли. Вот такой ушастый чудик. Я хочу поделиться с вами этими кадрами. Мы сейчас с вами стали свидетелями того, как новорождённое животное пытается встать»,— комментирует видео Карен Даллакян.

На кадрах видно, как животное, которому буквально десять минут от роду, пытается встать на свои тоненькие копытца, и заботливая мама всячески помогает ему в этом. Кадры действительно завораживающие, что отметили и многочисленные подписчики ветеринара.

«А теперь давайте придумаем ему кличку. Как же животное без клички? Предлагайте свои варианты»,— добавил Карен Даллакян.

Комментаторы предложили самые разнообразные имена: Рома, Сэм, Робин, Одри, Тоша, Остин и многие другие. А как бы вы назвали кроху? Пишите в комментариях!