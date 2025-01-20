В приложении «Госуслуги Дом» появился гостевой доступ

Теперь собственники могут делегировать управление жильем нанимателям или временным жильцам

В новой версии мобильного приложения «Госуслуги Дом» для решения вопросов ЖКХ реализована возможность предоставления гостевого доступа. Теперь собственники жилых помещений в многоквартирном доме могут выдать доступ к своей недвижимости людям, которым они доверяют, чтобы делегировать им передачу показаний, оплату счетов, отправку заявок в управляющую организацию, сообщили в Госжилинспекции.

Для получения доступа требуется телефон гостя, связанный с его аккаунтом на «Госуслугах», а также приложение, установленное на телефоне как собственника, так и гостя. После подтверждения собственника гость получает уведомление, и в приложении у него автоматически появляется новый объект с обозначением «Гостевой доступ».

С гостевым доступом можно передавать показания счетчиков, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, писать обращения в управляющую или ресурсоснабжающую организацию, в Госжилинспекцию и службу поддержки приложения, заказывать поверку счетчиков и смотреть отчеты о капитальном ремонте. При этом гости не смогут голосовать в общих собраниях собственников, добавляться в домовые чаты, страховать недвижимость.

Собственник в любой момент сможет отозвать гостевой доступ, а гость — отказаться от предоставленного функционала.

Кроме того, теперь приложение стало доступно владельцам индивидуальных жилых домов, включая дома блокированной застройки.

«В адрес Оператора регулярно поступали обращения собственников ИЖС с просьбой доработать „Госуслуги Дом“. Мы понимали, как это важно, ведь в нашей стране более 17 миллионов таких домов. Их владельцам будут доступны передача показаний счетчиков, заказ их поверки, оплата жилищно-коммунальных услуг, обращение в ресурсоснабжающие организации и в службу поддержки приложения. Они также могут выдать гостевой доступ родственникам и нанимателям жилья», — рассказал генеральный директор АО «Оператор информационной системы» Владислав Колесников.

Чтобы воспользоваться новыми функциями, нужно обновить приложение до версии 3.8.0 или скачать его в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery. Авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически.

Оценить удобство приложения уже смогли более 8 млн россиян. В Челябинской области мобильным приложением пользуются более 222 тысяч человек.