В пригороде Челябинска впервые запустили рыбу во Второе озеро

Живность поможет защитить водоем от зарастания

Сегодня, 30 октября, во Второе озеро (Красноармейский район) выпустили 20 тысяч особей сазана. Пригодным для зарыбления водоем признали только в этом году. Выпуск рыбы осуществил Кыштымский медеэлектролитный завод в порядке компенсации нанесенного экологического вреда. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал начальник Рыбоохраны Челябинской области Руслан Фетисов.

По словам Фетисова, 8 ноября в тот же водоем планируют выпустить также белого амура в количестве 1021 штуки. Эту рыбу еще называют «водяной свиньей» за способность съедать за день массу водорослей, равную ее собственному весу. Как отмечает начальник Рыбоохраны, выпускать рыбу в озера необходимо, чтобы те помогали очищать воду и тем самым оздоравливать водные объекты.

Всего в этом году приемными емкостями (то пригодными для зарыбления) были признаны девять озер и водохранилищ, из них пять — впервые. Помимо Второго озера это Смолино, Аткуль, Большой Кременкуль и Аргаяш. Например, в Смолино было выпущено 30 тысяч экземпляров рыбной молоди. Зарыбление производил Челябинский цинковый завод.

«Количество и виды рыбы, которые необходимо выпустить, определяем мы. А предприятия, в свою очередь, ищут питомники и оплачивают работы по транспортировке и выпуску», — пояснил Руслан Фетисов.

На сегодняшний день завершено зарыбление шести водоемов. В некоторые из них рыбу успели выпустить не по одному разу. Например, в Шершневское водохранилище. В ближайшее время его, возможно, пополнят молодняком еще раз.

«Сейчас мы ожидаем заключения специалистов. И, если они дадут добро, то мы выпустим в Шершни белого амура и тостолобика. Первый хорошо ест камыш, а второй — сине-зеленые водоросли, от которых страдает источник питьевой воды Челябинска», — добавил Фетисов.