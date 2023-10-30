Сегодня, 30 октября, во Второе озеро (Красноармейский район) выпустили 20 тысяч особей сазана. Пригодным для зарыбления водоем признали только в этом году. Выпуск рыбы осуществил Кыштымский медеэлектролитный завод в порядке компенсации нанесенного экологического вреда. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» рассказал начальник Рыбоохраны Челябинской области Руслан Фетисов.
По словам Фетисова, 8 ноября в тот же водоем планируют выпустить также белого амура в количестве 1021 штуки. Эту рыбу еще называют «водяной свиньей» за способность съедать за день массу водорослей, равную ее собственному весу. Как отмечает начальник Рыбоохраны, выпускать рыбу в озера необходимо, чтобы те помогали очищать воду и тем самым оздоравливать водные объекты.
Всего в этом году приемными емкостями (то пригодными для зарыбления) были признаны девять озер и водохранилищ, из них пять — впервые. Помимо Второго озера это Смолино, Аткуль, Большой Кременкуль и Аргаяш. Например, в Смолино было выпущено 30 тысяч экземпляров рыбной молоди. Зарыбление производил Челябинский цинковый завод.
«Количество и виды рыбы, которые необходимо выпустить, определяем мы. А предприятия, в свою очередь, ищут питомники и оплачивают работы по транспортировке и выпуску», — пояснил Руслан Фетисов.
На сегодняшний день завершено зарыбление шести водоемов. В некоторые из них рыбу успели выпустить не по одному разу. Например, в Шершневское водохранилище. В ближайшее время его, возможно, пополнят молодняком еще раз.
«Сейчас мы ожидаем заключения специалистов. И, если они дадут добро, то мы выпустим в Шершни белого амура и тостолобика. Первый хорошо ест камыш, а второй — сине-зеленые водоросли, от которых страдает источник питьевой воды Челябинска», — добавил Фетисов.