В пригороде Челябинска в 2027 году начнут строить передовую школу

Проект предусматривает учебный корпус, кампусы для школьников и преподавателей

В Челябинской области стартует масштабный проект по созданию передовой школы для одаренных детей. Школа станет одним из 12 аналогичных образовательных центров, реализуемых в России по поручению президента Владимира Путина. Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов и губернатор Челябинской области Алексей Текслер ознакомились с проектом и обсудили ключевые этапы его реализации.

«Создание передовой школы для талантливой молодежи — это стратегически важный проект для Челябинской области. По поручению президента России мы включились в эту масштабную федеральную инициативу и сегодня видим, насколько она востребована и актуальна. Передовая школа станет современным образовательным центром, где будут созданы все условия для раскрытия потенциала одаренных ребят», — отметил Алексей Текслер.

Концепция новой школы включает в себя учебный корпус на 800 мест, кампусы для школьников и преподавателей, а также разнообразные учебные кабинеты и мастерские. В здании разместятся лаборатории по физике, химии и биологии, классы по робототехнике и моделированию, а также кабинеты черчения, ИЗО, музыки и телестудия. Спортивная инфраструктура будет представлена спортивными залами, бассейном, тренажерным залом и местами для занятий йогой и боевыми искусствами.

Строительство школы планируется начать в 2027 году на перспективном земельном участке в экологически чистом пригороде Челябинска, вблизи Шершневского водохранилища. Этот район имеет развитую жилищную, образовательную и транспортную инфраструктуру, что создаст идеальные условия для жизни и обучения.





Алексей Текслер подчеркнул, что реализация этого проекта даст мощный толчок развитию образовательной среды региона и позволит воспитать новое поколение талантливых и целеустремленных граждан, способных решать сложнейшие задачи будущего. Губернатор поблагодарил министерство просвещения за поддержку проекта.