В пригороде Челябинска открыли универсальный спортзал с теннисными кортами

Спортивную инфраструктуру создает застройщик одного из новых микрорайонов

Сегодня, 4 декабря, в микрорайоне «Твоя привилегия» состоялось открытие «Академии спорта» — большого манежа, где жители стремительно растущего челябинского пригорода смогут заниматься теннисом, гимнастикой, несколькими видами борьбы, а также боксом и кикбоксингом. Этот объект — часть создаваемой спортивной инфраструктуры, которая будет включать в себя большой ФОК с бассейном, танцевальную школу и прибрежный парк с горнолыжной трассой и яхт-клубом. С ходом строительства масштабного комплекса ознакомились заместители губернатора Челябинской области Сергей Шаль и Вадим Евдокимов, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Характерно, что перечисленные объекты возводятся самим застройщиком. Представители регионального правительства выразили надежду, что подобный подход с комплексной застройкой территории станет хорошим тоном и у других южноуральских девелоперов.

«Не секрет, что был период, когда у нас в области жилье строилось, мягко говоря, опережающими темпами, а инфраструктуры не было. Этот район выгодно отличается тем, что здесь параллельно с жильем строятся и большие социальные объекты: школы, детские сады, спортивные и развлекательные объекты. Это замечательно, что строители думают не только о том, как заработать на квадратных метрах, но и как создать комфортную среду проживания. Мы со всеми застройщиками работаем в этом направлении и обращаем их внимание на то, что они должны заниматься именно комплексным развитием территории», — отметил Сергей Шаль.

«Академия спорта» готова принять посетителей хоть сейчас. К их услугам несколько теннисных кортов (в том числе детских) с уникальным для Челябинска покрытием, татами для дзюдо, несколько матов для тренировок по самбо и смешанным единоборствам, а также боксерский ринг. По словам представителей компании-застройщика, все площадки уже переданы в аренду соответствующим спортивным клубам и федерациям, а тренировки по теннису, например, расписаны на год вперед, что позволяет судить о востребованности сооружения среди жителей не только «Привилегии», но и всего поселка «Западный».

Через пару недель, 20 декабря, состоится техническое открытие физкультурно-оздоровительного комплекса. Спортсооружение, рассчитанное на 5,5 тысячи человек, сможет предложить занятия фитнесом на всех видах тренажеров и со свободными весами, беговые дорожки, уроки по обычной и «летающей» йоге. Кабинеты спа и несколько видов саун также в наличии. Кроме того, на втором этаже уже наполнены водой две 25-метровые ванны плавательного бассейна — глубиной 1,7 и 0,8 метра.

В соседнем здании полным ходом идут внутренняя отделка и оборудование залов «Академии танца». Одно помещение уже полностью готово. Здесь планируют учить детей акробатическому рок-н-роллу, борейкингу и современной классической хореографии. Для взрослых предусмотрена программа социальных танцев: бачата, аргентинское танго и бальные танцы. В будущем, когда будет готов зал со станками, в «Академии» будут учить и классическому балету.

«Важно, что все условия здесь уже созданы, дополнительно ничего не нужно — тренеры могут просто сюда прийти и начать работать. Каждый человек, который будет здесь жить или приезжать на тренировки, найдет физическую активность по своему вкусу. Для многих жителей Челябинска и Челябинской области это сегодня важно — поддерживать форму и заботиться о своем здоровье», — подчеркнул Вадим Евдокимов.

В ближайшие годы спортивную инфраструктуру «Привилегии» дополнит так называемый фанпарк, который растянется вдоль берега Шершневского водохранилища. На территории площадью 60 гектаров предусмотрены горка для всесезонного тюбинга и большая гора высотой 40 метров для горных лыж с несколькими трассами разного уровня сложности. Эти сооружения проектирует специализированное бюро, которое занималось строительством трасс в Сочи, Шерегеше и на других курортах. Открыть большой склон планируют будущей зимой.

Кроме того, проектом фанпарка предусмотрены яхт-клуб с понтонной пристанью, велосипедные и лыжероллерные трассы, аквапарк и парк аттракционов.

Глава Сосновского района Евгений Ваганов отметил, что спортивной инфраструктуры подобного уровня в муниципалитете раньше не было. Ее появление приближает условия жизни в пригороде к городским и избавляет жителей от необходимости лишний раз мотаться в мегаполис.