В пригороде Челябинска осваивают культуру раздельного сбора мусора

Первые контейнеры для пластика установили в «Твоей привилегии» и «Вишневой горке»

Региональный оператор по обращению с отходами в Челябинской области начал устанавливать баки для раздельного сбора мусора в новых жилых микрорайонах на территории Сосновского района. Красными контейнерами в количестве 39 штук оборудованы площадки в ЖК «Твоя привилегия» и «Вишневая горка». До конца лета раздельный сбор внедрят еще в шести микрорайонах, сообщили в пресс-службе ЦКС.

«Теперь у местных жителей появилась возможность складировать отходы в два вида баков. Зеленые емкости предназначены для накопления смешанных бытовых отходов. Новые красные емкости служат исключительно для сбора ПЭТ-тары, а также пластиковых емкостей от напитков и бытовой химии», — пояснил регоператор.

В ближайшее время вслед за «Твоей привилегией» и «Вишневой горкой» баки для пластиковых отходов появятся в поселке Западном и в микрорайонах Белый Хутор, Залесье, Саммит, Просторы и Женева. В общей сложности там установят 91 красный контейнер.

«Мы гарантируем, что собранный в специальные контейнеры пластик будет направляться на переработку», — подчеркнул гендиректор ЦКС Захид Камилов.

По данным Минэкологии Челябинской области, в 2021 году в восьми городах региона установили около тысячи контейнеров для раздельного сбора бытовых отходов. В нынешнем году более 700 баков для пластиковой тары закупили для Копейска, Кыштыма и Южноуральска.