В пригороде Челябинска ограничат скорость на дороге до 60 км/ч

Новые правила введут на трассе к Харлушам

На трехкилометровом участке дороги Челябинск — Большие Харлуши между Новоградским трактом и бывшим постом ГАИ разрешенную скорость движения снизят с 90 до 60 км/ч. Об этом сегодня, 13 сентября, в прямом эфире Центра управления регионом (ЦУР) Челябинской области сообщил глава регионального Миндортранса Алексей Нечаев.

Об изменившихся правилах водителей будут предупреждать знаки ограничения максимальной скорости и знаки «с домиками». По словам министра, этот участок дороги, несмотря на формальный статус региональной трассы, уже давно фактически является дорогой населенного пункта.

«Мы понимаем, что эта территория тяготеет к городу. Там появился жилой район, строятся заправочные станции и другие объекты. Этот район и дальше будет развиваться, поэтому скоростной режим надо ограничивать. Приходится это делать, потому что безопасность превыше всего», — отметил Нечаев.

Министр напомнил, что аналогичные правила действуют на выезде из Челябинска в сторону Екатеринбурга. На протяжении нескольких километров после пересечения границы города (почти до поворота на Долгодеревенское) действуют те же правила, что и в населенном пункте.