В предстоящие выходные южноуральцев ожидает по-летнему теплая погода

В некоторых районах области возможны кратковременные дожди и порывистый ветер

В праздничные выходные дни в Челябинской области возможно потепление до +22°C. В субботу и воскресенье, 1 и 2 мая, синоптики прогнозируют порывистый ветер, также возможны небольшие дожди. Подробнее о погоде рассказали в областном гидрометеоцентре.

Сегодня, 1 мая, в регионе осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +15, +20°C. Ветер западный, юго-западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 18 метров в секунду.

2 мая в Челябинской области возможны кратковременные дожди. В ночные часы ртутные столбики покажут +5, +10°C, на юге воздух прогреется до +22°C. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, возможны порывы до 18 метров в секунду.

В понедельник, 3 мая, в регионе также ожидаются дожди, местами сильные. Ночью температура воздуха опустится до +3, +8°C, днем потеплеет до +13, +18°C, на юге до +23°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинске 1 мая осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +17, +19°C. Ветер юго-западный от 8 до 13 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В воскресенье, 2 мая, в областном центре возможен небольшой дождь. В ночные часы ртутные столбики покажут +6, +8°C, днем потеплеет до +18°C. Ветер юго-западный, западный от 6 до 11 метров в секунду, порывы до 16 метров в секунду.

3 мая небольшой дождь возможен только ночью, днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит +4, +6°C, днем воздух прогреется до +15, +17°C. Ветер северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Редакция Первого областного информагентства желает читателям хороших выходных!