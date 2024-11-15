В предстоящие выходные в Челябинскую область придут снег с дождем

На дорогах ожидается гололедица

Госавтоинспекция Челябинской области сообщает о предстоящих изменениях погодных условий на территории региона в ближайшие выходные дни. По данным синоптиков, на Южном Урале ожидается снег с дождем, что может привести к образованию гололедицы на дорогах.

В связи с этим Госавтоинспекция напоминает водителям и пешеходам о необходимости соблюдения правил безопасности.

Сотрудники ГАИ рекомендуют водителям держать дистанцию, выбирать комфортную скорость, использовать только зимнюю резину.

Советы для пешеходов актуальны как никогда: используйте световозвращающие элементы и переходите дорогу по пешеходному переходу.

В случае непредвиденных ситуаций, связанных с поломкой транспортных средств либо другими происшествиями в пути, водители могут обращаться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или звонить в единую диспетчерскую службу по телефону 112.

Госавтоинспекция призывает всех быть внимательными и осторожными на дорогах.