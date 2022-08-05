В преддверии выходных южноуральцам напомнили о затруднениях на дорогах из‑за ремонта

В жару многие жители Челябинской области поедут за город

Предстоящие выходные, 6 и 7 августа, порадуют жителей Челябинской области жаркой и солнечной погодой. Многие отправятся отдыхать на местные озера. На нескольких участках дорог может быть затруднено движение из-за ремонта. Об этом в пятницу, 5 августа, напомнили в Госавтоинспекции.

Ремонт идет на следующих участках:

автодорога «Подъезд к г. Екатеринбургу» со 109 до 121 км (Каслинский район);

трасса А-310 Челябинск — Троицк — граница с Республикой Казахстан на участке с 32 по 53 км в Еманжелинском, Коркинском и Еткульском районах;

автодорога М-5 «Урал» (от Чебаркуля до Миасса).

«Закрыто движение на автодороге Златоуст — Магнитка от съезда к национальному парку „Таганай“ до границы Златоуста. Объезд осуществляется через следующие населенные пункты: Златоуст — Медведевка — Куса — Магнитка», — добавили в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области.

Чтобы своими глазами увидеть некоторые из тех самых пейзажей, которые открываются в браузере при запросе «Природа Южного Урала», иногда достаточно отъехать от Челябинска всего на сотню километров. ИА «Первое областное» подготовило список лучших маршрутов для похода выходного дня по горам.