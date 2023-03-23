В преддверии пожароопасного сезона лесничие Челябинской области получили новую технику

Автомобили будут использовать для патрулирования и обнаружения лесных пожаров

Семью внедорожниками «УАЗ-Патриот» и пятью «Нивами» пополнились автопарки центра пожаротушения, лесхозов и лесничеств Челябинской области. Церемония передачи ключей от новых автомобилей состоялась сегодня, 23 марта, в Челябинске, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Часть машин, а именно «Патриоты», была приобретена по нацпроекту «Экология». Их получили областной центр пожаротушения, а также Пластовский, Чебаркульский, Красноармейский, Увельский, Верхнеуральский и Октябрьский лесхозы. Автомобили «Нива» уехали в Чебаркульский, Каслинский, Пластовский, Миасский и Аргаяшский территориальные отделы управления лесничествами.

По словам и. о. начальника Главного управления лесами Челябинской области Валерия Нигматуллина, новая техника будет использоваться при патрулировании лесов и обнаружении лесных пожаров.

«Для нас это очень важно. Последние годы идет существенное обновление техники. Только за прошлый год для наших лесничих были приобретены 42 машины, также были приобретены машины для тушения пожаров. В этом году по нацпроекту „Экология“ запланировано приобретение 15 единиц техники. Семь вручаем сегодня, одну вчера получили, в ближайшее время получим остальное — аукционы уже прошли», — рассказал руководитель.

Помимо легковых автомобилей в 2023 году главное управление лесами планирует закупить три пожарные автоцистерны и квадроциклы, которыми будет оснащена горнозаводская зона. Всего на закупку новой техники управление получило в этом году 63 млн рублей.

Обновление служебного транспорта в лесхозах и лесничествах Челябинской области началось в 2019 году. За четыре года было приобретено 213 различных спецавтомобилей. Это позволило к настоящему моменту обновить автопарк на 80%.

Валерий Нигматуллин отметил, что в прошлом году Челябинская область заняла первое место в России по тушению лесных пожаров в первые сутки. Количество лесных пожаров уменьшилось вдвое, а площадь горения — в 12 раз. По его мнению, этот результат был достигнут в том числе благодаря модернизации автопарка. Полностью обновить транспорт южноуральских лесничеств и лесхозов планируется к 2025 году.