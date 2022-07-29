В преддверии Дня ВМФ дошколята из Челябинска подарили рисунки морякам Севастополя

Флешмоб организовали детские сады города совместно с Союзом женщин

В преддверии празднования Дня Военно-морского флота десятки воспитанников детских садов Челябинска подготовили для экипажа подшефного корабля региона поздравление. Ребята создали рисунки, которые передадут военнослужащим в Севастополь, сообщают организаторы.

Детям рассказали об истории легендарных кораблей Черноморского флота России. Через рисунки ребята выразили свои впечатления и подготовили для моряков пожелания.

«Наши дети должны знать историю, знакомиться с настоящими героями, осознавать ценность мирного неба над головой. Именно об этом наша творческая акция — передать частичку души Южного Урала тем, кто сейчас в море», — рассказала член Союза женщин Челябинской области Татьяна Чулкова.

Организаторы планируют сделать такие флешмобы традиционными и привлекать к ним и другие территории региона.