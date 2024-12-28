В праздники в Челябинске и области будут ловить пьяных за рулем

ГАИ выведет дополнительные патрули

Сотрудники ДПС выйдут на улицы в новогодние праздники, чтобы ловить пьяных водителей. Как рассказали в областной Госавтоинспекции, на дорогах будут проводить тотальные проверки.

Дополнительные патрули усилят передвижными пунктами медицинского освидетельствования.

«Просим с пониманием относиться к таким проверкам, так как они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени», — попросили в ГАИ.

Также южноуральцев просят сообщать о водителях, севших пьяными за руль. Это можно сделать по телефонам 02 (102 — с мобильного) и 112.

За управление авто в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования водителям грозит лишение прав от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. При повторном нарушении — лишение свободы до двух лет.