В праздники на Южном Урале вспомнят подвиг городов трудовой доблести

Накануне дня победы им отдадут дань уважения

В майские праздники на Южном Урале вспомнят подвиг городов трудовой доблести. Их в регионе четыре: Челябинск, Магнитогорск, Златоуст и Миасс. Губернатор Алексей Текслер призвал отдать дань уважения тылу, который во время войны работал на благо Великой Победы.

«Давайте вспомним тот огромный трудовой подвиг, которые совершили наши деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны», — написал Алексей Текслер под роликом о вкладе Челябинска.

Областная столица во время войны сменила свое название на Танкоград. Город стал центром управления военной промышленности страны, местом работы основных промышленных наркоматов, в том числе наркомата танковой промышленности.

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