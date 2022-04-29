В праздничные выходные южноуральцам обещают дождливую и ветреную погоду

Столбики термометров покажут максимум +16 градусов

В предстоящие, праздничные выходные, 30 апреля и 1 мая, в Челябинской области прогнозируют небольшие дожди и порывистый ветер. Ночью синоптики областного Гидрометеоцентра обещают заморозки до −5°C.

В ночь на субботу в регионе ожидается понижение температуры до 0, +5°C, при прояснении будут заморозки до −5°C. Днем воздух прогреется до +11, +16°C. Облачно с прояснением, на юге кратковременные дожди. Ветер северо-восточный с переходом на восточный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске в субботу, 30 апреля, синоптики обещают 0, +2°C, днем потеплеет до +12, +14°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный от 4 до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 1 мая, небольшие дожди ожидаются на всей территории Челябинской области. Ночью столбики термометров покажут до +1, +6°C, местами заморозки до −2°C, днем воздух прогреется до +11, +16°C. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске 1 мая также пройдет небольшой дождь. В ночные часы столбики термометров покажут +1, +3°C, днем поднимутся до +12, +14°C. Ветер северный от 4 до 9 метров в секунду.

В понедельник и вторник, 2 и 3 мая, потепления не ожидается. По предварительным прогнозам, ночью в регионе возможны заморозки, днем столбики термометров не поднимутся выше +14°C.