В правительстве обсудили ветеринарное благополучие Челябинской области

Алексей Текслер подчеркнул важность ветеринарного благополучия для продовольственной безопасности региона

Губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с руководителем Уральского управления Россельхознадзора Игорем Трошкиным. В центре внимания были вопросы обеспечения ветеринарного благополучия и дальнейшего развития сельского хозяйства региона. Заместитель главы региона, министр сельского хозяйства Алексей Кобылин также принял участие в обсуждении.

Алексей Текслер подчеркнул особую значимость ветеринарного благополучия для Челябинской области как крупного сельскохозяйственного региона.

«Это залог здоровья населения, основа для развития АПК и гарантия продовольственной безопасности», — заявил губернатор.

Он выразил уверенность, что опыт Игоря Трошкина в надзорных органах будет способствовать эффективному решению задач Россельхознадзором в регионе.

Губернатор отметил важность межведомственного взаимодействия и подчеркнул создание в Челябинской области Главного управления ветеринарии для повышения эффективности работы в этой сфере.

«Ветеринарное благополучие — неотъемлемая часть всей сельскохозяйственной индустрии, фундамент ее успешного развития и залог качества продукции наших сельхозтоваропроизводителей», — добавил губернатор.

Игорь Трошкин, в свою очередь, подчеркнул значимость совместной работы и готовность Россельхознадзора к контролю и надзору в сфере ветеринарного благополучия для обеспечения безопасности и качества сельскохозяйственной продукции.

Ключевой темой обсуждения стала также цифровизация животноводства. Она обеспечит быструю обработку данных и безопасность продукции, отметил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.