Губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с руководителем Уральского управления Россельхознадзора Игорем Трошкиным. В центре внимания были вопросы обеспечения ветеринарного благополучия и дальнейшего развития сельского хозяйства региона. Заместитель главы региона, министр сельского хозяйства Алексей Кобылин также принял участие в обсуждении.
Алексей Текслер подчеркнул особую значимость ветеринарного благополучия для Челябинской области как крупного сельскохозяйственного региона.
«Это залог здоровья населения, основа для развития АПК и гарантия продовольственной безопасности», — заявил губернатор.
Он выразил уверенность, что опыт Игоря Трошкина в надзорных органах будет способствовать эффективному решению задач Россельхознадзором в регионе.
Губернатор отметил важность межведомственного взаимодействия и подчеркнул создание в Челябинской области Главного управления ветеринарии для повышения эффективности работы в этой сфере.
«Ветеринарное благополучие — неотъемлемая часть всей сельскохозяйственной индустрии, фундамент ее успешного развития и залог качества продукции наших сельхозтоваропроизводителей», — добавил губернатор.
Игорь Трошкин, в свою очередь, подчеркнул значимость совместной работы и готовность Россельхознадзора к контролю и надзору в сфере ветеринарного благополучия для обеспечения безопасности и качества сельскохозяйственной продукции.
Ключевой темой обсуждения стала также цифровизация животноводства. Она обеспечит быструю обработку данных и безопасность продукции, отметил министр сельского хозяйства Алексей Кобылин.