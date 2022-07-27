В правительстве Челябинской области усомнились в рейтинге самых грязных городов России

«Российская газета» включила Челябинск и Магнитогорск без учета официальной статистики и данных экомониторинга

Издание «Российская газета» утром 27 июля опубликовало в рубрике «Общество» материал под названием «Названы самые грязные и самые чистые города России». В нем СМИ называет Челябинск и Магнитогорск в первых строчках своего рейтинга. В правительстве области провели проверку опубликованной информации и опровергли его данные, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Автор статьи Георгий Панин ссылается на информацию Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально значимых проектов «Наш фонд» и ее директора Ольгу Лакустову. Она говорит о том, что «экологическое благополучие населенных пунктов определяется по множеству критериев — учитываются показатели чистоты воздуха, воды, количество свалок». В материале не стали приводить конкретную статистику и данные официальных ведомств и центра экомониторинга.

Специалисты министерства экологии Челябинской области попытались связаться с Ольгой Лакустовой по телефону. Сначала она ответила, что данные о том, что Челябинск и Магнитогорск возглавляют антирейтинг, она собрала из интернета. Затем женщина попросила направить в «Наш фонд» официальный запрос, что и было незамедлительно сделано министерством. Ответ ведомство обещает обнародовать.

«Между тем в начале года глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала в интервью РБК о регионах с самым загрязненным воздухом в России. На первом месте оказался Норильск в Красноярском крае, на втором — Череповец в Вологодской области, и замыкает тройку антилидеров Новокузнецк (Кемеровская область)», — пояснили в Минэкологии Челябинской области.

По словам Светланы Радионовой, при оценке ситуации по количеству произведенных расчетов размера вреда за 2020—2022 годы наиболее загрязненными территориями в России, по данным Росприроднадзора, являются Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края. Далее следуют Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край.

Глава Росприроднадзора отметила, что при общей оценке важно учитывать не только уровень выбросов в атмосферу, но и загрязненность воды. В отчете Светланы Радионовой сведений о Челябинской области как о самом загрязненном регионе страны представлено не было.

Кстати, динамику уровня загрязнения атмосферного воздуха за 2017—2020 годы можно увидеть на официальном сайте Росгидромета.

«Важно помнить, что при составлении любого рейтинга необходимо опираться на достоверную информацию, предоставленную проверенным источником, который ссылается на анализ профессиональных экспертов — конкретных людей, занимающихся своим делом не первый год и делающих объективные и научно обоснованные выводы, а также документально зафиксированную статистику. В министерство официальных запросов на предоставление каких-либо данных по Челябинску и Магнитогорску не поступало», — подчеркнул министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев.

В правительстве региона отметили, что Челябинск и Магнитогорск входят в число 12 городов России, где реализуется федеральный проект «Экология». За четыре года действия проекта оценка качества атмосферного воздуха показала, что челябинские города ни разу не занимали первые строчки антирейтинга.