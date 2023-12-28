В Челябинской области подвели итоги работы по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.
«В 2023 году по программе в ГКБ № 8 Челябинска закупили два аппарата УЗИ и ангиограф, до конца года ожидаем поставку компьютерного томографа. Один аппарат УЗИ установлен в ЧОКБ. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 115 млн рублей», — рассказывает начальник управления стратегического развития и исполнения национальных проектов Даниил Шерстобитов.
На базе ГКБ № 6 Челябинска создан региональный сосудистый центр, который оборудован медицинской техникой на сумму 93 млн рублей.
Всего в Челябинской области сейчас функционирует 14 региональных сосудистых центров, из них семь — в Челябинске.
Всего на программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2023 году было выделено более 1 млрд рублей.