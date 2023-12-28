В правительстве Челябинской области рассказали о борьбе с сердечно‑сосудистыми заболеваниями в 2023 году

Регион открыл сосудистый центр и закупил современную технику

В Челябинской области подвели итоги работы по программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2023 году, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«В 2023 году по программе в ГКБ № 8 Челябинска закупили два аппарата УЗИ и ангиограф, до конца года ожидаем поставку компьютерного томографа. Один аппарат УЗИ установлен в ЧОКБ. На эти цели из федерального бюджета было выделено более 115 млн рублей», — рассказывает начальник управления стратегического развития и исполнения национальных проектов Даниил Шерстобитов.

На базе ГКБ № 6 Челябинска создан региональный сосудистый центр, который оборудован медицинской техникой на сумму 93 млн рублей.

Всего в Челябинской области сейчас функционирует 14 региональных сосудистых центров, из них семь — в Челябинске.

Всего на программу «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2023 году было выделено более 1 млрд рублей.