В правительстве Челябинской области подвели итоги региональной «Вахты Памяти»

Ирина Гехт вручила благодарственные письма лучшим поисковикам

В Челябинске состоялось закрытие региональной акции «Вахта Памяти»

Во вторник, 20 декабря, первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт вручила благодарственные письма 36 южноуральцам, которые отличились в региональной акции «Вахта Памяти», сообщает пресс-служба правительства.

В этом году поисковики из Челябинской области провели несколько экспедиций в районы, где когда-то шли бои Великой Отечественной войны. Южноуральцы работали в Ленинградской, Псковской, Тверской, Волгоградской, Новгородской, Сахалинской и Смоленской областях, а также в республиках Карелия и Крым. Из земли были подняты и перезахоронены 64 бойца. Найдены три медальона, два из которых удалось прочитать. Также найдена медаль «За отвагу» — ею был награжден Тесля Николай Иосифович, уроженец Донецкой области. Его родственников сейчас ищут.

«Работа, которую вы проводите в архивах, та историческая правда, которую вы доносите до своих сверстников, крайне важна, когда голову поднял фашизм на Украине, когда идет изменение истории, когда многие из ваших сверстников начинают в чем-то сомневаться»,

— обратилась к поисковикам Ирина Гехт.

Напомним, в состав Поискового движения России входят 35 поисковых отрядов из Челябинской области, которые объединяют более 500 человек.