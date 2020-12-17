В правительстве Челябинской области ответили на вопрос о выбросах, прозвучавший на пресс-конференции президента

Владимир Путин заинтересовался промышленными выбросами в Магнитогорске

В Правительстве Челябинской области прокомментировали вопрос, прозвучавший в ходе пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным. Ранее журналист местного СМИ спросила, как обстоят дела с «мусорной реформой». В ответ глава государства поднял тему выбросов, на которые пожаловались жители Магнитогорска.

В прошлом году по инициативе Алексея Текслера между Минприроды РФ, Росприроднадзором, правительством Челябинской области и ПАО «ММК» было заключено соглашение о сокращении выбросов. К 2024 году планируется снизить их на 27,195 тысяч тонн в год. На сегодняшний день уже ввели в эксплуатацию новую аглофабрику, реконструировали и построили аспирационную систему доменной печи № 2. Это позволило снизить выбросы на 2,31 тысяч тонн. «Очень высокий» уровень загрязнения удалось снизить до «высокого».

Работа продолжается под особым контролем губернатора Челябинской области. Кроме того, в правительстве региона ответили на вопрос о строительстве полигона утилизации ТБО в Магнитогорске.

«Концессионное соглашение с АО „Управление отходами“ о строительстве полигона в Магнитогорске было заключено еще в 2015 году, но до 2019 года работы фактически не велись. С 2019 года по поручению губернатора Алексея Текслера правительство Челябинской области совместно с концессионером активизировали процесс. И в середине следующего года планируется запустить объект — и полигон, и мусоросортировочный комплекс», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Сейчас продолжается активное строительство. Старую свалку планируют рекультивировать так же, как в Челябинске.