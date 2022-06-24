«Ваши достижения — это вдохновение и мотивация для других иметь активную профессиональную позицию, добиваться поставленной цели и становиться успешными специалистами. Огромное спасибо вашим родителям и наставникам, частичка труда которых есть в ваших успехах», — заметила Ирина Гехт.
Напомним, «Ступень к успеху» проводится каждый год. В конце учебного года каждое учреждение среднего профессионального образования Челябинской области представляет к награде одного студента.В этом году награду получили 47 человек. Это победители и призеры различных олимпиад, а также конкурсов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), «Абилимпикс», проекта «Славим человека труда» и других мероприятий.