В правительстве Челябинской области наградили лучших учащихся ссузов

Отдельную благодарность от властей региона получили родители

В пятницу, 24 июня, прошел торжественный прием лучших учащихся профессиональных образовательных организаций Челябинской области «Ступень к успеху — 2022». Первый заместитель губернатора Ирина Гехт и министр образования и науки Александр Кузнецов вручили молодым людям памятные дипломы, а их родителям — благодарности, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Ваши достижения — это вдохновение и мотивация для других иметь активную профессиональную позицию, добиваться поставленной цели и становиться успешными специалистами. Огромное спасибо вашим родителям и наставникам, частичка труда которых есть в ваших успехах»,

— заметила Ирина Гехт.

Напомним, «Ступень к успеху» проводится каждый год. В конце учебного года каждое учреждение среднего профессионального образования Челябинской области представляет к награде одного студента.

В этом году награду получили 47 человек. Это победители и призеры различных олимпиад, а также конкурсов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), «Абилимпикс», проекта «Славим человека труда» и других мероприятий.