В пострадавшем от лесных пожаров поселении Челябинской области завершили капремонт школы

Работы проводились по федеральной программе и обошлись в 34 млн рублей

В поселке Новокаолиновом Карталинского района возобновились занятия в школе, которую в 2022 году капитально ремонтировали по поручению губернатора Алексея Текслера, сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе муниципалитета. Работы должны были завершить еще в сентябре, но из-за удорожания сметы сдача объекта задержалась.

Школа вновь заработала после новогодних каникул. Помимо ремонта здания в школе обновили оборудование, благоустроили прилегающую территорию, поставили новый забор и установили видеонаблюдение. Работы обошлись в 34 млн рублей, из них 2,5 млн рублей направил муниципалитет.

Напомним, что отремонтировать новокаолиновскую школу поручил губернатор Алексей Теклер после лесных пожаров 2021 года на юге Челябинской области. Здание школы тогда служило организационным центром борьбы с огнем и пунктом временного размещения жителей Джабыка и Запасного, чьи дома уничтожил пожар. Затем здесь же проходили заседания штаба по чрезвычайным ситуациям.

Ремонт стартовал в апреле 2022 года и финансировался по федеральной программе. Завершить работы планировалось к 30 сентября.

В августе Алексей Текслер побывал в школе с проверкой. Оказалось, что смета к тому времени подорожала на 40%, или примерно на 10 млн рублей. Подрядчик объяснил это весенним подорожанием стройматериалов и не предусмотренными проектом проблемами.

Как пояснили корреспонденту ИА «Первое областное» в администрации Карталинского района, задержка финансирования и вопросы к подрядчику привели к тому, что сроки окончания ремонта сдвинулись более чем на три месяца.