В последнюю неделю лета в Челябинскую область вернется тепло до +25 градусов

Температура будет на три градуса выше нормы

Последняя неделя лета порадует жителей Челябинской области комфортным теплом. Но только в первой половине недели. С четверга погода начнет портиться: температура снизится, в регион вернутся небольшие дожди. Подробнее о погоде с 26 августа по 1 сентября — в материале ИА «Первое областное».

«Уральские регионы по-прежнему на восточной периферии антициклона, в систему которого влился новый отрог теплого Азорского антициклона. Часть тепла с европейской территории России поступит на Урал, с 26 по 28 августа температура повысится до 20—25°С и будет выше нормы на 2—3°С», — рассказали в Уральском Гидрометеоцентре.

Во второй половине недели в тропосфере восстановятся северо-западные воздушные потоки, которые принесут понижение температуры и небольшие осадки.

Так, в Челябинске сегодня около +19°С, может пройти небольшой дождь. К среде воздух прогреется до +24°С. Без осадков. С четверга температура начнется снижаться и к выходным опустится до +16°С. В субботу и воскресенье возможны небольшие дожди.

На юге области тепло достигнет своего пика к четвергу — в ряде районов потеплеет до +25°С. К выходным температура опустится до +18°С. В отдельные дни пройдут небольшие осадки.

В горных районах на этой неделе будет максимум +21°С — этой отметки столбики термометров достигнут к среде. К концу недели похолодает до +15°С.

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