В последнюю летнюю ночь в Челябинской области похолодает до +3°C

Днем температура в регионе будет контрастной

Лето в Челябинской области завершится ветреной и дождливой погодой. На юге региона при этом будет жарко, а на севере — прохладно, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске градусники этой ночью покажут +7 градусов, днем на порядок выше — от +14 до +16 градусов. Пасмурно, дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области температура предстоящей ночью опустится до +7...+12 градусов, а может похолодать и до +3 градусов. Дневной прогрев на севере региона составит от +14 до +19 градусов, на юге и крайнем западе — до +22...+27 градусов. Облачно с прояснением, дожди. На северные районы обрушатся ливни. Ветер преимущественно северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду, локально порывы могут достигать 17 метров в секунду.