В последний день осени на Южном Урале потеплеет до +6 и пройдет дождь со снегом

Ряд городов окутает туман

Осень попрощается с жителями Челябинской области теплой и хмурой погодой. В горах местами пройдут небольшие осадки. Ветра при этом почти не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске воздух прогреется до +5 градусов. Пасмурно, осадки обойдут город стороной. Ветер западный, около 3 метров в секунду.

В Магнитогорске в первой половине дня хмуро, во второй прояснится. Потеплеет до +4 градусов. Без ветра.

В Златоусте прохладнее — до +1 градуса. Пасмурно. Ветер западный, до 3 метров в секунду.

В Сатке и Аше сегодня максимум +2. Без осадков.

В Кыштыме столбики термометров поднимутся до +4 градусов. Ветер западный, до 4 метров в секунду.

В Озерске также прогнозируют хмурое небо и слабый плюс.

В целом по области синоптики обещают от +1 до +6 градусов. Облачно с прояснением, в горах местами небольшие дождь и мокрый снег. Местами гололедица. Утром в отдельных районах туман. Ветер слабый юго-западного направления, временами с усилениями до 12 метров в секунду.