Сегодня, 30 апреля, в Челябинской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, сообщает региональный Гидрометцентр.
На юге области пройдут умеренные дожди, температура воздуха в утренние часы до +8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +13.
Ветер восточный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с.
В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +10...+12 градусов.