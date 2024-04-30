В последний день апреля в Челябинской области ожидаются небольшие дожди

Воздух прогреется до +13 градусов

Сегодня, 30 апреля, в Челябинской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, сообщает региональный Гидрометцентр.

На юге области пройдут умеренные дожди, температура воздуха в утренние часы до +8 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +13.

Ветер восточный с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы до 13 м/с.

В Челябинске сегодня переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +10...+12 градусов.