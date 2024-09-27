В последние выходные сентября в Челябинской области потеплеет до +23°C

Погода будет солнечной

Последние выходные сентября порадуют жителей Челябинской области по-летнему теплой и сухой погодой: 28 и 29 сентября воздух в регионе будет прогреваться до +20 градусов и выше. В горных районах чуть прохладнее. Дождей не ожидается, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Южный Урал в ближайшие дни будет располагаться в северной периферии антициклона, где с юго-западным ветром продолжит поступать теплый воздух Средиземноморского побережья Европы. Температурный фон будет повышаться и ожидается выше нормы на 3—6°C», — рассказали синоптики.

В Челябинске градусники предстоящей ночью покажут около +4°C, днем потеплеет до +19…+21°C. Малооблачно, осадков не предвидится. Ветер западный, юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В регионе столбики термометров в ночные часы будут варьироваться от +1 до +6°C, местами похолодает до −3°C. Днем воздух прогреется до +18…+23°C, в горах — до +15°C. Малооблачно. Ветер преимущественно западного направления, от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В воскресенье, 29 сентября, погода в столице Южного Урала порадует горожан отсутствием осадков. Температура воздуха достигнет +21°C. Ветер юго-западный, до 8 метров в секунду.

В Челябинской области показания термометров установятся в пределах от +18 до +23°C. Переменная облачность, осадков быть не должно. Ветер юго-западный, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.