В последние выходные декабря челябинцам обещают потепление до −10

Небольшой снег затронет лишь горные районы

В выходные дни, 27 и 28 декабря, на западе Челябинской области пройдут небольшие осадки. Восточную часть региона от них будет оберегать гребень азиатского антициклона. Температура воздуха поднимется в среднем до −10°C, что соответствует климатической норме, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью температура опустится до минус 15—17°C, днем — минус 11—13°C. Пасмурно, но без осадков. Умеренный западный ветер.

В регионе этой ночью похолодает до минус 14—19°C, местами температура может опуститься до −25°C. Днем градусники покажут от −8 до −18°C — холоднее всего будет в низинах. Облачно с прояснением, в горах пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный, 4—9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В воскресенье, 28 декабря, в столице Южного Урала ожидается около −10°C и небольшой снег. По области столбики термометров достигнут минус 6—11°C. Без осадков также не обойдется.