В поселке в Челябинской области проведут санитарную обработку

Территорию обработают после паводка

Сегодня, 3 августа, в поселке Пионерский Еманжелинского района пройдет санитарная обработка территории. Работы начнутся в 11:00, сообщили в пресс-службе администрации района.

«Местным жителям необходимо сохранять спокойствие и не выходить из своих домов»,— добавили в администрации.

Отметим, санитарная обработка территории после паводка — стандартная процедура. Для дезинфекции используются любые хлорсодержащие препараты.

В самом Еманжелинске уровень воды заметно снижается, заявил ранее глава города Евгений Светлов.