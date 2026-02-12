В Магнитогорске, Чебаркуле, Увельском ввели карантин по бешенству

Заболевание обнаружили у домашних животных

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжения об установлении ограничительных мероприятий в связи с выявленными случаями бешенства. Документы вступили в силу 11 февраля 2026 года.

Эпизоотическими очагами признаны одна из квартир в поселке Увельском, дома в Чебаркуле и СНТ «Металлург-2» города Магнитогорска, где зарегистрировали заболевание у домашних животных.

В очагах запрещено лечить больных животных, ввозить и вывозить восприимчивых к бешенству особей, а также посещать территорию посторонним лицам. На прилегающей территории нельзя проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия с участием животных, ограничен вывоз зверей без подтвержденной вакцинации.

В Челябинской области только в январе 2026 года зарегистрировали 19 случаев бешенства в 17 населенных пунктах. В региональном управлении ветеринарии ситуацию пока называют типичной для области, где много лесов, а значит — и диких животных.