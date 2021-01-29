В поселке Увельского района объявлен карантин

С начала года четыре населенных пункта области объявлены неблагополучными

Губернатор Алексей Текслер подписал распоряжение об установлении ограничительных мероприятий по бешенству животных на территории поселка Увельский. Здесь зарегистрирована смерть лисы от бешенства. Также документ определяет угрожаемой зоной по бешенству животных деревню Нехаево Хуторского сельского поселения Увельского района. По условиям карантина в поселке запрещены торговля, отлов и вывоз из населенного пункта домашних животных. Также в Увелке под запретом проведение выставок кошек и собак.

Между тем, управление Россельхознадзора по Челябинской области сообщает, что в январе 2021 года в области зарегистрировано 4 случая бешенства животных. Четыре населенных пункта объявлены неблагополучными по данному заболеванию. От бешенства пали собака в поселке Кассельский района Нагайбакского района, лиса в поселке Увельский Увельского района, лиса в деревне Заварухино Сосновского района, собака в городе Еманжелинске.