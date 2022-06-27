В поселке Сулея возводят детскую площадку в память о погибшем мальчике

Инициаторами работ стали местные жители

В Саткинском районе в поселке Сулея местные жители ждут, когда достроится детская площадка. Ее возводят по программе «Инициативное бюджетирование». Селяне сами выбрали проект, новое место отдыха они решили посвятить памяти погибшего в 2021 году 6-летнего Кости Антропова. Подробности — в материале.

В 2022 году в поселке Сулея по программе «Инициативное бюджетирование» проводят два вида работ, оба объекта для детей: новая детская площадка и искусственное озеленение для хоккейной коробки.

Глава поселения Вероника Губайдулина рассказала, что построить новую детскую площадку местные жители предложили в ноябре 2021 года. В поселковой администрации провели все необходимые процедуры, и проект попал в финансирование программы «Инициативное бюджетирование». На работы выделили 1 млн 115 тыс. рублей.

В управлении архитектуры выбрали разрешенное между охранными зонами место.

«Жители хотели другой участок, но там проходила защитная полоса железной дороги. На площадке должны установить горку, карусель, качели, тренажеры для взрослых», — рассказывает глава поселения Вероника Губайдулина.

Сулеинцы решили, что площадка будет посвящена памяти трагически погибшего 6-летнего Кости Антропова. Мальчик летом прошлого года вместе с другом шел вдоль ручья, который протекал по улицам поселка для отвода воды от дорог. Ручей впадал в яму, в нее и упал ребенок. Тело Кости вытащили местные жители.

Срок сдачи площадки — 1 июля, но работы на объекте долго не начинали.

«Подрядчик долгое время не мог решить вопрос с техникой для подготовки поверхности к началу работ и просил отсрочки. На сегодняшний день эта проблема решена. В минувшие выходные, 25—26 июня, началась подготовка площадки под установку детских модулей и других форм»,

— пояснили в районной администрации.



Власти отметили, что сегодня и 28 июня планируется установить поребрик и ограждения по периметру. Затем будет произведена установка малых форм, запланированных проектом, и отсыпка мраморной крошкой.

«Мы надеемся, что к дню сдачи все будет готово», — отметила глава поселения Вероника Губайдулина.

Она также рассказала, что в поселке действуют четыре детских площадки, футбольное поле и зона для сдачи норм ГТО.