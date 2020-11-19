В поселке Старокамышинск не будут расширять мусорный полигон

Инициативу местных жителей поддержали в Минэкологии Челябинской области.

Протесты жителей поселка Старокамышинск из-за расширения мусорного полигона поддержали в Министерстве экологии Челябинской области. Этот вопрос рассмотрели в рамках заседания комитета по экологии Законодательного собрания региона.

«Никакого расширения полигона в Старокамышинске не будет, и хорошо, что жители подключились, высказали мнение. Министерство экологии не будет направлять дополнительные потоки из других муниципальных образований на полигон „Южный“ в поселке Старокамышинск», — прокомментировал ситуацию министр экологии Челябинской области Сергей Лихачёв.

Проект территориальной схемы по обращению с отходами опубликован на сайте Минэкологии, ознакомиться с ним и дать обратную связь по нему может любой желающий. Общественное обсуждение будет активно до 25 ноября 2020 года.