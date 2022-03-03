В поселке Советского района Челябинска ведут ускоренную догазификацию

Подключения выполняют с опережением сроков на месяц

В поселке Исаково Советского района Челябинска выполняют ускоренную догазификацию. В пресс-службе правительства региона рассказали, как сегодня, 3 марта, подключили к газу дом семьи Тюриных. По нормативам работу нужно было закончить в начале апреля, однако сотрудники АО «Челябинскгоргаз» осуществили врезку существенно раньше.

В «Челябинскгоргазе» отметили, что от жителей Челябинска уже поступило около двух тысяч заявок на догазификацию, в рамках которой компания бесплатно подводит газ до границы участка. Важное условие: к моменту завершения строительства подводящего газопровода хозяин дома должен смонтировать внутридомовой газопровод и внутридомовое газовое оборудование. Это ускоряет выполнение подключения.

По области принято в работу уже более 23 тысяч заявок. И это количество растет ежедневно. Сейчас газ подведен до границ участков 2420 домовладений региона.

Напомним, по инициативе губернатора Челябинской области ввели оказание единовременной помощи на покупку и установку внутридомового газового оборудования в размере 60 тысяч рублей.

Провести газ на территорию участка и подключить необходимое оборудование в доме жители Челябинской области могут за свой счет. Однако существует бесплатная газификация, которая предполагает бесплатное подведение сетей до границ земельного участка за счет ПАО «Газпром», сообщили в пресс-службе администрации Челябинска. Что для этого требуется, читайте в инструкции.

