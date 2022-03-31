В поселке Сосновского района арендаторы вывозили строительный мусор к пруду

Ситуацию прокомментировали в пресс‑службе местной администрации

Жители поселка Прудного Сосновского района заметили, как у местного пруда грузовики сгружали строительный мусор. Редакции ИА «Первое областное» очевидцы рассказали, что груды отходов привезли на нескольких машинах. Ситуацию прокомментировали в Минэкологии региона и администрации района.

«В нашем поселке есть пруд, он является главной красотой нашего поселка. 30 марта подъехали грузовики и начали сгружать строительный мусор. Через час подъехала еще машина с мусором, и мы подошли к ней. Сняли на видео номер машины, водителя и мусор. Водитель позвонил своему начальнику, и тот быстро приехал. Мужчина сказал, что арендовал эту территорию у администрации нашего поселка и может использовать ее как хочет в течение 50 лет», — сообщила местная жительница Алена Кондратьева.

В Минэкологии региона местным жителям посоветовали обратиться в полицию.

«После того как сотрудники полиции зафиксируют нарушения в сфере охраны окружающей среды и возбудят административное дело, материалы поступят в Министерство экологии Челябинской области для рассмотрения и принятия мер», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

В администрации Сосновского района ответили, что в 2015 году с компанией «Строительные инвестиции» действительно был заключен договор аренды участка земли, на котором она планировала организовать пруд.

«В настоящее время арендатором проводится работа по благоустройству данного земельного участка. С арендатором проведена профилактическая беседа о недопустимости складирования строительного мусора на берегу пруда и выдано предписание», — сообщили в пресс-службе администрации Сосновского района.

В ближайшее время мусор с участка пообещали убрать. Срок работ — до конца апреля.