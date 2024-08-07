В поселке Смолино под Челябинском появится новый сквер

Он откроется уже на следующей неделе

В челябинском поселке Смолино на месте старого пустыря вскоре откроется место для комфортного отдыха. Как рассказали в мэрии, подрядчик уже вышел на финишную прямую, и в следующие выходные местные жители смогут опробовать новые качели, рампы и скамейки.

Сквер расположился на 6 тысячах квадратных метров. На такой площади появились не просто тропинки и места, где можно присесть, но и детская и спортивная площадки, памп-трек для любителей экстремальных видов спорта. По всей территории установили USB-станции: отдыхая на лавочках и качелях, можно заряжать телефоны или электросамокаты. Также вокруг сквера высадили новый газон, крупные деревья, кустарники и цветы.

Сейчас подрядчик проводит последние работы по укладке тротуарной плитки, установке арт-объектов и подключению освещения.