В поселке Северный под Кыштымом провели бесплатный интернет

Работы прошли в рамках государственной программы по устранению цифрового неравенства

Жители еще одного поселка в Челябинской области получили бесплатный интернет от компании «Ростелеком». Работы проведены в рамках государственный программы по устранению цифрового неравенства. Подробнее рассказали в пресс-службе инфраструктурного провайдера.

Речь идет о поселке Северный в Кыштымском городском округе, более 300 жителей которого теперь могут не только записываться к врачу онлайн, но и совершать покупки в интернете и общаться друг с другом или друзьями и родственниками, проживающими за сотни и тысячи километров. Как отмечают в компании, для проведения интернета было построено более 20 километров оптических линий связи, и именно в этом поселке строительство далось не так-то просто.

«Специалистам пришлось преодолеть препятствие — железнодорожное полотно, волоконно-оптический кабель был проложен на глубине 3,5 метра без повреждения путей. Для этого работники связи пробурили прокол длиной 120 метров, используя специальную технику — машину горизонтально-направленного бурения»,— сообщили в «Ростелекоме».

По словам директора Челябинского филиала компании Михаила Сергеева, поселок стал 256-м в Челябинской области, где провели бесплатный интернет, и на сегодняшний день специалисты компании выполнили 99% всего объема работ по проекту устранения цифрового неравенства.

«Важно, чтобы цифровые технологии все быстрее проникали в отдаленные и труднодоступные населенные пункты Южного Урала. Программа устранения цифрового неравенства является важным элементом развития экономики нашего региона. Необходима интеграция всех населенных пунктов области в единую цифровую систему с помощью строительства скоростных оптических каналов связи. Для жителей региона это означает доступ к быстрому, скоростному, качественному интернету»,— отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Для того чтобы выполнить программу на 100%, компании осталось подключить интернет всего в двух поселках, расположенных в Кыштымском и Миасском городских округах.