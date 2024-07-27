В поселке Роза восстановили водоснабжение

В Коркино остановили работу водонасосной станции

К данному часу в поселке Роза водоснабжение и водоотведение восстановлены, запитано от генераторов, сообщили в Минстрое Челябинской области.

При этом в Коркино часть потребителей остаются без воды. На место из Копейска прибыла автоцистерна с водой. В поселок Первомайский воду привезли из Увельского района, завтра автоцистерна приедет и Златоуста.

Энергетики ограничили работу электросетевого оборудования, которое питает часть Коркино, поселка Роза и в Еманжелинском районе Челябинской области. В этих местах есть угроза подтопления, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

Накануне Челябинскую область накрыл каспийский циклон. В регионе пошли непрерывные осадки в виде дождя. В областном центре подтопило многоквартирные дома — для их жителей развернули пункт с временного размещения с горячим питанием. Сейчас специалисты занимаются откачкой воды.

Рядом с Карабашом разрушилась плотина, из-за чего вода из Киалимского водохранилища хлынула в близлежащие поселки. Их жителей эвакуировали. Сегодня на месте работает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Во время разговора с жителями он сказал, что в ближайшее время им выплатят компенсацию.

Подразделения Главного управления МЧС России переведены в режим функционирования «Чрезвычайная ситуация». Приведена к готовности аэромобильная группировка. Идет обмен информацией с местными пожарно-спасательными гарнизонами и властями.