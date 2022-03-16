В поселке Роза начали снос расселенных аварийных домов

127 человек переехали в новые квартиры еще два года назад

В 2019—2020 годах при поддержке правительства Челябинской области в поселке Роза Коркинского района расселили 309 человек из домов, признанных аварийными. Для этого приобрели 127 новых квартир. С этого времени семь домов по улицам 50 лет Октября, Мая, Зеленая и Серова стояли заброшенными. Теперь старые дома начали сносить, сообщили в пресс-службе администрации Коркинского района.

«Программой переселения снос домов не предусмотрен, а это дополнительные многомиллионные затраты. Поскольку местные бюджеты высокодотационные, администрация Коркинского района обращалась за помощью к губернатору», — пояснила глава района Наталья Лощинина.

По распоряжению Алексея Текслера в декабре 2021 года на снос направили 18 миллионов рублей. По результатам конкурсных процедур победителем стала компания ООО «Экопром», которая приступила к работам 14 марта. Образовавшаяся экономия в размере 11 миллионов рублей по согласованию с губернатором будет направлена на закупку коммунальной техники.

Работы по сносу планируют завершить до мая 2022 года. В настоящее время руководство Коркинского района принимает решение о дальнейшем благоустройстве или строительстве на этой территории.