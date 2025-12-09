В поселке Рощино торжественно открыли Аллею Славы

Мероприятие провели ко Дню Героев Отечества

В поселке Рощино ко Дню Героев Отечества торжественно открыли Аллею Славы. Заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин обратился к участникам мероприятия.

«От имени губернатора и правительства области благодарю всех, кто внес свой вклад в сегодняшнее событие. Аллея Славы в Рощино появилась благодаря программе инициативного бюджетирования, то есть желанию и неравнодушию самих граждан. Этот проект получился, потому что он о самом святом для всех нас: о памяти, исторических традициях и воспитании патриотических ценностей молодого поколения. Особенно важно это сейчас, во время проведения СВО. Будем же беречь и сохранять память», — отметил Алексей Фартыгин.

В церемонии открытия приняли участие также глава Сосновского округа Евгений Ваганов, ветераны СВО, а также местные жители.

Аллея Славы увековечивает имена ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов труда, ветеранов-интернационалистов, а также бойцов СВО, погибших на передовой. Как отметил ветеран СВО Алексей Рожков, Аллея Славы стала символом поддержки и памяти, местом притяжения и напоминанием всем поколениям о подвиге героев.