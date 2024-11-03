В поселке под Златоустом жители более ста домов остались без газа

Газорегуляторный пункт вышел из строя

В поселке Суворовский в Златоусте жители более ста домов остались без газа из-за неисправности газорегуляторного пункта. Как сообщили в пресс-службе администрации города, обслуживающая пункт компания вовремя не отреагировала на аварию, поэтому ждать местным жителям придется чуть дольше.

«В настоящее время проводятся подготовительные мероприятия, после чего все необходимые работы будут выполнены. Прилагаются все усилия, чтобы подать ресурс как можно быстрее»,— сообщили в мэрии.

Ситуация находится на контроле администрации города.